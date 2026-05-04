Выживший в Охотском море Пичугин подаст кассационную жалобу на приговор

Сегодня вступил в силу приговор о принудительных работах Михаилу Пичугину, осужденному за гибель брата и племянника в Охотском море. Он намерен подать кассационную жалобу, заявил ТАСС его адвокат Андрей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Пичугин

Фото: Личная страница Михаила Пичугина в «ВК» Михаил Пичугин

Фото: Личная страница Михаила Пичугина в «ВК»

Как пояснил адвокат, Пичугин отказался писать апелляционную жалобу, потому что «устал» и «чувствовал свою вину». «Михаил отказался подавать апелляционную жалобу. Но будем писать кассацию. Это право осужденного. Это допускает закон»,— отметил господин Назаров.

В августе 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником совершал туристический переход вдоль побережья Охотского моря на надувной лодке «Байкат 470». Во время перехода у судна отказал мотор, лодку унесло течением, и она дрейфовала около двух месяцев. Выжить смог только Михаил Пичугин. Лодку обнаружили 15 октября 2024 года примерно в 1 тыс. км от места старта. Следствие пришло к выводу, что Пичугин знал о проблемах с системой охлаждения двигателя, но не устранил неполадки и вышел в море в запрещенном для плавания районе. Мужчина признал свою вину частично. В апреле 2026-го ему назначили принудительные работы сроком на три года с удержанием 10% дохода в пользу государства.