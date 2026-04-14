Выжившего в Охотском море Пичугина приговорили по делу о гибели брата и племянника

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении жителя Бурятии Михаила Пичугина, чей брат и племянник погибли в Охотском море. Он признан виновным в «нарушении правил движения при эксплуатации судна» и «использовании заведомо подложного документа». В качестве наказания ему назначены принудительные работы сроком на три года, с удержанием 10% дохода в пользу государства, сообщили «Ъ» в суде. Михаил Пичугин признал свою вину частично.

Фото: Личная страница Михаила Пичугина в «ВК» Михаил Пичугин

Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом и 15-летним племянником совершал туристический переход вдоль побережья Охотского моря на надувной лодке «Байкат 470». Во время перехода у судна отказал мотор, лодку унесло течением, и она дрейфовала около двух месяцев. Выжить смог только Михаил Пичугин. Лодку обнаружили 15 октября 2024 года примерно в 1 тыс. км от места старта.

Следствие пришло к выводу, что он знал о проблемах с системой охлаждения двигателя, но не устранил неполадки и вышел в море в запрещенном для плавания районе. Кроме того, господин Пичугин при регистрации указал недостоверные характеристики мотора.

Уголовное дело изначально было возбуждено в январе 2025 года по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). До этого фигурант находился в статусе свидетеля по делу о гибели родственников.

Влад Никифоров, Иркутск