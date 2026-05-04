Сверхурочные часы пробили норму

Сотрудники стали чаще засиживаться в офисах. Две трети россиян за 2025-2026 годы столкнулись с переработками. Негативно к этому относится лишь 40% респондентов, говорится в совместном исследовании hh.ru и «Ренессанс страхование». Сверхурочно готовы работать большинство участников опроса, но только если за это заплатят.

Треть россиян готовы работать сверхурочно ради карьеры, и еще столько же — за дополнительную оплату. Де-юре каждый лишний час должен оплачиваться по двойному тарифу. Как показывают соцопросы, переработку уже компенсирует больше половины работодателей, но чаще лишь частично. Вообще, бизнес крайне редко практикует такой формат занятости. По крайней мере, так говорят собеседники “Ъ FM”. Переработка ведет к выгоранию сотрудников и негативному отношению к руководству, считает основатель и генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков:

«Есть ряд компаний, которые пытаются маскировать переработки внешними атрибутами: в офисе есть спортзал, комната отдыха, бесплатные обеды и ужины, такси до дома, если работаешь до ночи. В целом это оборачивается негативом. Из нашего здания последний шаттл выезжает в 18:30, до этого времени я удаляю сотрудников из офиса. Я отрицательно отношусь к переработкам. Это значит, система не выстроена. Что касается дополнительных нагрузок, у нас есть работа в выходной день, если требуются аварийные сервисные или профилактические работы. Есть желающие, которые готовы выйти, потому что такая работа оплачивается по двойной ставке».

О переработках минимум раз в неделю заявляют уже почти 40% сотрудников. У трети ежемесячная нагрузка превышает 10 часов. Но есть нюансы, подчеркивает гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«Для меня нет такого понятия, как "переработка". У меня есть понятия "дисциплина" и "выполненные задачи". Если сотруднику необходимо задержаться, чтобы выполнить свой функционал, это исполнение трудовых обязанностей. Если компания просит остаться, выйти в нерабочий день, то тут может идти речь о компенсации. Еще один тонкий момент: многие сотрудники в коммерческих организациях работают за премии, и ради этой бонусной составляющей иногда можно и посидеть подольше».

А задерживаться сегодня приходится многим — и сотрудникам, и руководителям, — говорит управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Мы, компания финансового сектора, переработки не можем исключать, особенно когда фирма набирает быстрый темп развития. Но здесь очень важно с точки зрения и собственника, и менеджмента понимать эффективность этих переработок. Ручной труд можно заменить автоматизацией, написав обычный скрипт. Кто-то готов задержаться, доделать задачу или помочь коллеге, жертвуя личной жизнью, а для кого-то это жесткое табу. С пониманием относимся и к тем, и к другим».

Сотрудники стали терпимее и теперь реже ходят в трудовую инспекцию или в суд с жалобой на переработки, замечает директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин:

«Многие работники сталкиваются с сокращениями и трудностями в поиске новой должности, поэтому обращение в суд или жалоба — это потенциальный конфликт. По закону инициатором сверхурочной работы может быть только работодатель: он должен отправить официальное предложение в письменной форме или на рабочую почту. Даже если работник докажет, что просьба задержаться звучала устно, можно говорить о классической сверхурочной работе. Первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. Раньше стоимость часа рассчитывали только из оклада, сейчас — из оклада и премий».

Чтобы легализовать переработки, власти решили увеличить допустимое количество сверхурочных часов в Трудовом кодексе сразу вдвое — со 120 до 240 часов в год. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. По мнению инициаторов поправок, россияне при желании смогут больше зарабатывать, а бизнес частично закроет вопрос с нехваткой кадров. Но, как показывают опросы, сотрудники чаще предпочитают брать подработку на стороне.

Аэлита Курмукова