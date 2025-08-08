Нижегородской области списали 3,5 млрд рублей бюджетных кредитов

Правительство РФ списало еще 12 регионам в общей сложности 29 млрд руб. бюджетных кредитов. В том числе Нижегородской области списали 3,53 млрд руб., сообщается на сайте правительства.

Также кредиты списаны Коми, Мордовии, Чувашии, Краснодарскому краю, Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Омской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областям.

Объем списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, обновления общественного транспорта, расселения аварийного жилья, развития опорных населенных пунктов, реализации инвестпроектов, докапитализации фондов развития промышленности и поддержки компаний, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами. Всего с начала 2025 года 36 регионам списали 105,6 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области ожидаемый объем списания в 2025-2029 годах составляет 46,5 млрд руб. В том числе в текущем году регион рассчитывал на списание 9 млрд руб.

В областном минфине добавили, что на списанные 3,5 млрд руб. в ближайшее время снизят госдолг региона. Более половины всех высвобождаемых средств направят на проекты ЖКХ.

Галина Шамберина