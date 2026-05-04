Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Европарламент за последние пять лет принял 14 резолюций, в каждой из которых полно «оскорбительных формулировок» в адрес страны. По его словам, тем самым, в отличие от других европейских институтов — в первую очередь Еврокомиссии — ЕП подрывает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы признательны Европейской комиссии за ее позицию по мирному процессу между Арменией и Азербайджаном. Но, к сожалению, не все европейские институты демонстрируют такой же подход. Один из них — Европейский парламент, другой — Парламентская ассамблея Совета Европы»,— сказал Ильхам Алиев в обращении по видеосвязи к участникам саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

30 апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую обеспечить безопасное возвращение карабахских армян в Нагорный Карабах, который перешел под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года. Тогда регион, по официальным данным, покинули около 115 тыс. армян из 120 тыс., проживавших там.

Прежде ЕП неоднократно принимал резолюции с требованием к Еврокомиссии прекратить закупки азербайджанского газа и ввести персональные санкции против азербайджанских официальных лиц из-за систематических нарушений прав человека в стране. Из-за подобной позиции в начале мая парламент Азербайджана объявил о прекращении сотрудничества с ЕП.

Лусине Баласян