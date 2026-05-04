Преемник накопил кэш

Berkshire Hathaway накопила рекордные почти $400 млрд наличными. Это в полтора раза больше, чем резервы Центрального Банка Польши. Легендарная компания Уоррена Баффета отчиталась о результатах. Но впервые это делал не сам основатель, а его приемник Грег Абель. Как прошло культовое для фондового рынка мероприятие в Небраске? И почему один из главных инвест-холдингов выходит в кэш?

Грег Абель проработал в Berkshire Hathaway больше 25 лет, последние восемь — в составе совета директоров. Но с ним знакомы далеко не все владельцы. Так что он старался хорошо показать себя на сцене и шутить посмешнее. Планка была как никогда высоко. Баффет превратил ежегодные собрания акционеров своего фонда в самое увлекательное событие для инвесторов. Огромный зал заполняли десятки тысяч человек, некоторые сидели даже в проходе. Но в этом году Омаха чувствовала себя депрессивно — гостей оказалось не так много, пишет репортер Business Insider. По словам очевидцев, выступление нового генерального директора некоторые покидали даже не дослушав до конца.

Но что касается цифр, за первый квартал выручка превысила как прошлогодние показатели, так и ожидания рынка — больше $90 млрд. Чистая прибыль — вдвое больше год к году — около $10 млрд. Однако у инвесторов все равно нарастают опасения. Проблемы действительно есть, отмечает международный финансовый консультант Исаак Беккер, который смотрел трансляцию:

«Пронырливые аналитики сравнивают результаты этого фонда с индексом S&P 500 и видят, что Berkshire Hathaway сильно отстает. В принципе это компания, которая шла вровень с индексом и на многолетней дистанции, как правило, опережала его, так что дела идут не очень. Сейчас, с начала года, фонд в минусе примерно на 5% — сложное время. Друзья мои, а что вы хотели?

Ни акции, ни рынок не растут до небес».

Сам «Оракул из Омахи» говорит, что его преемник «делает все то же, что и он сам и даже больше». Свежей стратегию Грега Абеля не назовешь: он продолжил избавляться от ценных бумаг и хранить капитал. Фонд отчитался о продаже акций на $24 млрд. Инвестиционный банкир Евгений Коган считает, что сейчас это самое лучшее, что можно сделать с деньгами:

«Они дождутся мощной просадки и вложатся в рыночные компании. Выиграет тот, кто сумеет спокойно сидеть, зарабатывать свои 1-3 % и ждать. Сегодня P/E ratio американского рынка, например, находится на уровне 23-25, то есть это возврат инвестиций за очень большое количество лет. Американский рынок выглядит перекупленным. И вот в тот момент, когда показатель снизится до 18-19, ребята выйдут и скажут, что готовы покупать, и, возможно, вложатся очень серьезно».

Политику Berkshire Hathaway на фондовом рынке эксперты называют консервативной. Пока холдинг осторожничает, опасаясь глобальной геополитической неопределенности и пузыря в ИИ, говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова:

«Инвесторы ждут от них того же, чего ждали всегда, — что найдутся недооцененные бумаги и они смогут обогнать индекс S&P. Иначе какой смысл инвестировать в Berkshire, если можно просто купить S&P? О том, чтобы вложиться в Berkshire ради меньшей просадки по сравнению с S&P, сейчас, думаю, инвесторы не слишком задумываются, потому что S&P с начала года восстановился и вышел в плюс».

Сам Уоррен Баффет 2 мая отмечал: «Никто не может точно сказать нам, что делать, поэтому иногда мы ничего не делаем». Но если ставка на кризис не сыграет, к руководству фонда точно возникнут вопросы, продолжает Наталья Смирнова:

«Если рынок продолжит расти еще около года, это, вероятно, приведет к определенному разочарованию в политике нового главы Berkshire. Это будет восприниматься как своего рода кризис идей. Хотя, если говорить честно, рост рынка сам по себе не означает, что идей нет.

Всегда можно, например, не ограничиваться одной Coca-Cola среди защитных активов, а посмотреть на других эмитентов или даже на другие страны».

Впрочем, легендарный инвестор объявил об уходе на пенсию только год назад, и пока судить нового главу рано. Проверить теории на прочность получится через пару лет, полагают эксперты.

Анжела Гаплевская