Иран призвал суда не заходить в Ормузский пролив без согласования

Коммерческим судам следует согласовывать проход через Ормузский пролив с вооруженными силами Ирана, иначе они попадут под обстрел. Об этом сообщил командующий центрального штаба иранских войск «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Али Абдоллахи

«Все суда призываем воздержаться от любых действий по проходу (через Ормузский пролив.—“Ъ”) без согласования с вооруженными силами (Ирана.—“Ъ”)»,— заявил Али Абдоллахи (цитата по Tasnim).

Господин Абдоллахи предупредил, что Иран будет атаковать представителей любых иностранных вооруженных сил, в том числе армии США, если те захотят приблизиться к Ормузскому проливу или войти в морской коридор.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. Он заблокирован с начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Ограничения продолжают действовать и во время перемирия, при котором стороны должны достичь сделки.