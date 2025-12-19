Сеть X5 купила складской комплекс в Красноярском крае

Один из крупнейших ритейлеров X5 купил складской комплекс у управляющей компании «Современные фонды недвижимости» (СФН, ранее принадлежала «Сберу»). Об этом сообщил «РИА Новости» источник, близкий к сделке.

По словам собеседника агентства, X5 купила складской комплекс в Емельяновском районе Красноярского края на 36 тыс. кв. м. Сумма продажи составила около 3 млрд руб.

X5 Group — продуктовая розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». В числе активов компании также онлайн-сервисы Vprok.ru, 5Post и «Много лосося». На конец сентября под управлением X5 находились 29 тыс. магазинов. В начале декабря ритейлер анонсировал открытие 6–7 тыс. магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» к 2028 году.

СФН занимается управлением закрытыми паевыми инвестфондами, инвестирующими в коммерческую недвижимость. На сайте компании отмечается, что под ее управлением находится около 2,9 млн кв. м недвижимости.