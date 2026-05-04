Наука побеждать

Конкурс проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Среди ключевых задач — публичное представление передовых научных работ молодых исследователей широкому научному сообществу, содействие реализации идей талантливой молодежи в реальные проекты и развитие экосистемы карьерного развития в академической среде.

Финал конкурса, очный этап и награждение победителей пройдут 22–25 сентября 2026 года на площадке ННГУ им. Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде в рамках XI Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего — наука молодых». Форум проводится Минобрнауки России с 2014 года и имеет международный статус. За годы в нем приняли участие свыше 6 тыс. человек, включая ведущих ученых—победителей программы «мегагрантов» из более чем 25 стран мира (в том числе лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий). Программа форума включает пленарные заседания, мастер-классы, стратегические и форсайт-сессии, а также мероприятия по популяризации науки. Дирекцией форума традиционно выступает компания «Инконсалт» — оператор государственных программ научно-технологического развития.

«Минобрнауки России уделяет особое внимание поддержке молодых исследователей, развитию их профессиональных связей и компетенций. За десять лет участниками конкурса НИР стали около 30 тыс. студентов и аспирантов, а география продолжает расширяться: в прошлом году в нем приняли участие представители 438 вузов и научных организаций, включая обучающихся из 20 стран мира. Ожидаем, что в этом году конкурс станет еще более массовым»,— отметил директор департамента государственной политики в сфере научно-технологического развития Минобрнауки России А. П. Шашкин.

К участию приглашаются студенты и аспиранты российских образовательных организаций высшего образования и/или научных организаций любой формы обучения в возрасте не старше 35 лет. На конкурс принимаются письменные работы по десяти научным направлениям: агро-, био- и продовольственные технологии; гуманитарные науки; инженерные науки; информационные технологии и математика; науки о жизни и медицина; науки о Земле, экология и рациональное природопользование; науки о материалах; социальные науки; физика и астрономия; химия и химические технологии.

Требования к работам и этапы отбора

Конкурс проходит в два этапа.

Первый этап — заочный. Участники подают заявки и направляют свои НИР или проекты в письменном виде. Текст работы должен иметь оригинальность не менее 75% (проверка антиплагиата). Это должны быть выпускные квалификационные работы или научные труды с соответствующим оформлением, демонстрирующие владение академическим стилем, корректность терминологии и логичность изложения.

После предварительной модерации работы направляются на независимую научную экспертизу. Экспертизу проводят члены экспертных советов РАН, члены Совета по грантам правительства РФ, руководители лабораторий, созданных по программе мегагрантов Минобрнауки России, ведущие российские ученые. По результатам формируется список участников, отобранных во второй этап по каждой из десяти научных секций. Финалисты приглашаются к участию во втором этапе.

«Конкурсные работы будут направлены на независимую экспертизу, проводимую ведущими учеными, в том числе учеными-мегагрантниками. По итогам будут определены участники финального очного этапа, который состоится в сентябре на площадке форума “Наука будущего — наука молодых”. Приглашаем студентов и аспирантов к участию и желаем успехов в реализации амбициозных научных проектов»,— резюмировал А. П. Шашкин.

Второй этап — очный финал. Проводится в формате устных сессий по научным секциям. Каждому финалисту предоставляется время для доклада с презентацией, после чего следуют вопросы от жюри и аудитории. По итогам сессий определяются победители отдельно среди студентов и среди аспирантов по каждой секции.

Работы принимаются до 23:59 (UTC+3) 15 мая 2026 года в системе сбора заявок по ссылке. Ознакомиться с положением о конкурсе и требованиями к оформлению работы можно на официальном сайте форума.