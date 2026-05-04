Алиев: Азербайджан и Армения учатся жить в мире

Азербайджан и Армения учатся жить в мире, который фактически существует между странами последние девять месяцев, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. По его словам, благодаря этому Ереван и Москва начали торговые отношения.

«Для нас, и я уверен — для наших армянских партнеров, мир уже достигнут»,— сказал Ильхам Алиев, обращаясь к участникам саммита Европейского политического сообщества в Ереване по видеосвязи.

Он подчеркнул, что Азербайджан снял все транзитные ограничения в отношении Армении, введенные еще в начале 1990-х, за счет чего был обеспечен транзит 28 тыс. тонн грузов. «Азербайджан пошел еще дальше. Мы начали поставлять наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо в Армению, тем самым положив начало торговым отношениям. На данный момент 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов было экспортировано в Армению»,— добавил президент Алиев.

8 августа в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа лидеры Армении и Азербайджана парафировали мирное соглашение. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана. При этом стороны утверждают, что де-факто в регионе уже наступил мир.

