«Такие операции способны ослабить рубль на 7-15%»

Глобальная тема сейчас — Ормузский пролив и все, что связано с отношениями США и Ирана. Обстановка на данный момент остается крайне неопределенной. Дональд Трамп говорит о начале операции по обеспечению свободы судоходства в проливе. Иран, напротив, заявляет, что пролив находится под контролем его военных и что движение судов должно согласовываться с ними и оплачиваться в национальной валюте — реалах (даже не в китайских юанях). С точки зрения Тегерана, это должно повысить спрос на национальную валюту и стабилизировать внутренний валютный рынок. Как ситуация отразится на нефтяных котировках и курсе рубля? На что обратить внимание инвесторам? Об этом — в новой «Идее на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Очевидно, что зависимость поставок нефти, энергоносителей и удобрений из Персидского залива от позиции Ирана в первую очередь бьет по США и планам Дональда Трампа завершить ситуацию в свою пользу. Поэтому реакция американских властей может быть крайне непредсказуемой. Этот фактор сейчас доминирует на нефтяном рынке и толкает цены вверх: июльские фьючерсы торгуются около $110, ближайшие поставки — от $120, а по отдельным сделкам, как отмечают эксперты, доходят до $140 за баррель. В этом контексте важна и внутренняя ситуация в России — какой объем покупки валюты объявит Министерство финансов Российской Федерации. По словам Антона Силуанова, речь может идти примерно о 200 млрд руб. дополнительных доходов. Если исходить из этой оценки, объем валютных покупок может составить около 10 млрд руб. в день. Такие операции, по аналогии с прошлым опытом, способны ослабить рубль на 7-15% в течение ближайших трех-четырех недель.

Полная версия программы: