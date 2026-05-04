В Петербурге экс-главу комитета по информатизации Громова приговорили к 7 годам колонии

В Петербурге городской суд вынес приговоры бывшему председателю городского комитета по информатизации и связи Ивану Громову, а также его сообщникам. Фигурантов признали виновными в мошенничестве и хищении бюджетных средств, выделенных на IT-контракты. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Экс-глава комитета по информатизации Иван Громов (слева)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Экс-глава комитета по информатизации Иван Громов (слева)

По версии следствия, с июня 2013 по декабрь 2018 года чиновники завышали стоимость контрактов комитета с подведомственным ГКУ «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» («СПб ИАЦ»). Деньги выводились через подконтрольное ООО «Тэсонэро компьютерс» якобы за услуги, которые фактически не оказывались. Сумма ущерба превысила 245 млн рублей, часть средств (более 38 млн рублей) в 2017-2019 годах была легализована.

Контракты касались развития городских IT-систем, в том числе МАИС ЭГУ, ГИС «СМЭВ», АСУ Единой дежурной службы, «Госархивов» и ГИС «ЗАГС».

В числе осужденных — братья Иван и Павел Громовы, а также другие бывшие сотрудники комитета, «СПб ИАЦ» и руководители компании-прокладки. Подсудимым вменяли 14 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и три эпизода легализации (ст. 174.1 УК РФ). В 2024 году у Громовых в доход государства изъяли участок и особняк в Подмосковье стоимостью около 470 млн рублей.

С учетом времени содержания под стражей, а также под домашним арестом, наказание Громовых считается полностью отбытым.

Карина Дроздецкая