Турист погиб в велопоходе по Большой Байкальской тропе в Приангарье

Во время похода по Большой Байкальской тропе погиб 42-летний мужчина. Организована доследственная проверка, сообщили в Следственном комитете России по Иркутской области.

По данным правоохранительного ведомства, трагедия произошла 3 мая на участке тропы между падью Емельяниха и падью Смородова. В походе участвовала группа из трех велосипедистов. «В какой-то момент произошел камнепад, в результате чего один из мужчин получил телесные повреждения и впоследствии скончался до прибытия экстренных служб»,— говорится в сообщении СКР по региону.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Большая Байкальская тропа — проект по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе. Планируемая длина — 1800 км. Маршрут, в частности, проходит по территории Прибайкальского и Забайкальского национальных парков и Байкальского заповедника.

Михаил Кичанов