Куряне вместо шествия «Бессмертного полка» выставят фото героев войны в окнах

Акция «Бессмертный полк» 9 мая на территории Курской области пройдет не в традиционном формате шествия — вместо него в окнах зданий госучреждений и других организаций региона жители выставят фотографии участников Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение на заседании облправительства дал губернатор Александр Хинштейн.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно поручению губернатора сотрудники региональных и муниципальных органов власти должны будут выставить в окнах портреты своих родственников — героев войны — в обязательном порядке. «Это действительно дает ощущение неразрывной связи с нашими предками, которые победили в той страшной войне»,— сказал глава региона.

Также господин Хинштейн поручил чиновникам поменять к 9 мая аватарки в своих соцсетях на фото родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне и трудившихся в тылу. Кроме того, в День Победы в парках региона будут транслироваться песни, посвященные Великой Отечественной войне.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области и в Воронеже акция «Бессмертный полк» пройдет в дистанционном режиме.

Егор Якимов