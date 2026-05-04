Трамп примеряет Гавану на себя

Куба столкнулась с исключительным давлением США. Угроза военной агрессии со стороны Вашингтона находится «на рекордном уровне», заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В обращении к «американскому народу» он призвал предотвратить «вопиющее преступление» Дональда Трампа. Глава Белого дома до этого утверждал, что США захватят Кубу почти сразу после окончания войны с Ираном.





Когда армия США будет возвращаться из Ирана домой, один из авианосцев, вроде USS Abraham Lincoln, остановится в ста ярдах (около 90 м) от берега Кубы. Остальная техника тоже будет где-то поблизости. Но применять военную силу не придется. В этот момент правительство острова однозначно капитулирует со словами: «Большое спасибо! Мы сдаемся».

Это не сюжет трагикомедии, а реальный план Дональда Трампа. Президент раскрыл его гостям на ужине в форум-клубе Палм-Бич во Флориде. «Я захвачу Кубу почти сразу же», — предупредил в конце вечера Трамп. Он сильно ошибается, отметил в разговоре с “Ъ FM” кубинский журналист Хосе Энрике Гонсалес:

«Ситуация на Кубе тяжелая. Наша страна использует свою нефть, чтобы банально выжить. Кто бы выдержал такое давление? Правительство еще со времен революции допускало вариант со вторжением США, как того хочет Трамп. Благодаря этим расчетам мы оказались готовы к нынешнему противостоянию лучше, чем можно было бы вообразить. Власти делают все, чтобы у нас не случилось экономического краха. На улицах вы не увидите умирающих от голода людей. Правительство пытается выйти из зависимости от топлива, чтобы избежать перебоев в электроснабжении. Благодаря нефтяному танкеру и гуманитарной поставке из России мы смогли хотя бы немного выдохнуть».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что никто не заставит его страну сдаться. «Любой агрессор столкнется с народом, готовым защищать независимость каждой пяди земли», — заверил политик. И правда, масштабная военная операция на острове — это не прогулка по Центральному парку, говорит кубинский писатель Хосе Мануэль Прието:

«Президент Кубы, по-моему, прав. Надо обратить внимание на то, что точно неприемлемо для Кубы. Хотя, вы не поверите, очень много кубинцев живут в Майами. Были опросы, показывающие, что Америка важна и ситуацию на Кубе надо менять военным путем, но я это никак не поддерживаю. Долгоиграющие негативные последствия для Кубы наступили сразу. Мне кажется, что американцы хотят дать понять гражданам страны: если они войдут, в военном смысле это не будет для них просто прогулкой».

Ранее Дональд Трамп ввел новые санкции против Кубы, которые могут спровоцировать отток иностранного капитала, писал Bloomberg. И речь не только о российских и китайских компаниях, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Тот исполнительный приказ, который был подписан Трампом 1 мая, бьет не только по Кубе, но и по тем, кто ведет какой-то бизнес с республикой сегодня. А это отнюдь не только Россия и Китай, но одновременно непослушные европейцы и жители Канады. Есть вероятность, что администрация, пытаясь замять неприятную ситуацию в Иране, загоняет себя в очередной тупик уже в связи с Кубой».

Впрочем, у Трампа и без Кубы хватает проблем, отметил в беседе с “Ъ FM” американский дипломат Джон Хербст:

«Он не может вести операцию против Кубы, пока не ведет никаких действий против Ирана. Он говорит, будто уже победил Исламскую Республику, и хочет показать иранцам, что уверен в своей победе, поэтому уже начинает думать о Кубе. На мой взгляд, если бы Трамп сверг правительство Кубы, многие жители были бы довольны, потому что они ужасно живут».

2 мая близкие к администрации Трампа источники Politico утверждали, что Белый дом не в восторге от возможной операции на Кубе. По крайней мере, чиновники рассчитывают, что власти острова пойдут на уступки через переговоры и экономическое давление.

Леонид Пастернак