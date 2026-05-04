В Челябинске подготовка к мероприятиям в честь 9 мая идет в штатном режиме

Глава Челябинска Алексей Лошкин заявил, что подготовка к праздничным мероприятиям в честь Дня Победы идет в соответствии с планом. Об их отмене или изменении формата в связи с возможной угрозой атак БПЛА пока речи не идет, сообщил мэр журналистам после аппаратного совещания 4 мая.

«Пока мы активно готовимся к проведению праздничных концертных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной воне. Общегородские мероприятия находятся в планах. Соответственно, мы будем исходить из текущих условий. Безусловно, мы будем поддерживать и соблюдать общественный порядок. На этот счет договорились с правоохранительными органами о совместной работе»,— отметил Алексей Лошкин.

По словам замглавы Челябинска по социальному развитию Сергея Авдеева, на площади Революции с 3 мая идет сборка трибун. В День Победы в 11:00 там планируется торжественное шествие. У Торгового центра в 17:00 начнется концерт. Полноценная афиша мероприятий на 9 мая еще не сформирована.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области для обеспечения безопасности граждан очное шествие «Бессмертного полка». Его провели в онлайн-формате. Кроме того, в Кунашакском округе региона вовсе отменили военный парад на 9 мая.

Ольга Воробьева