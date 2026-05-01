В Челябинской области отменили очное шествие «Бессмертного полка»

Правительство Челябинской области приняло решение отменить очное шествие «Бессмертного полка» в этом году. Это обосновали мерами безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

Акцию проведут в онлайн-формате на сайте «Бессмертного полка». Для этого челябинцам необходимо разместить там стории своих ветеранов. Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00. По данным правительства, на сайте будет возможность создать поздравительную открытку, послушать плейлист с песнями военных лет и прочитать материалы об истории Великой Победы и ключевых датах.

Второй способ проведения акции «Бессмертный полк» — публикация фотографии ветерана и рассказ о нем на личных страницых в социальных сетях. Челябинцам также напоминают об акции «Окна Победы». В окнах домов и автомобиля также можно разместить портрет ветерана Победы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Кунашакском округе Челябинской области отменили военный парад на 9 мая. Это обосновали требованиями безопасности, которые запрещают массовое скопление людей в праздничные дни.

Ольга Воробьева