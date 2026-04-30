В Кунашакском округе отменили парад на 9 мая из-за угрозы безопасности

Администрация Кунашакского округа приняла решение отменить военный парад на 9 мая. Это обосновали требованиями безопасности, которые запрещают массовое скопление людей в праздничные дни, сообщает пресс-служба администрации.

Из-за отмены парада праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, пройдет в доме культуры села Кунашака. По данным администрации, возложение цветов и венков у Вечного огня возможно только группами до трех человек.

В Челябинской области два дня подряд вводили режимы беспилотной опасности — 29 и 30 апреля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», во второй день о нем объявляли дважды.

Ольга Воробьева