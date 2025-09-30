Австрия выслала российского дипломата

МИД Австрии объявил персоной нон-грата российского дипломата. Причиной стали подозрения в шпионаже. Как сообщило австрийское внешнеполитическое ведомство, он уже покинул территорию страны.

Дело о шпионаже касается сотрудника австрийской нефтегазовой компании OMV. Как писали австрийские СМИ, один из ее сотрудников, подозреваемый в шпионаже в пользу России, регулярно встречался с дипломатом из посольства России в Вене. Австрийский МИД просил российскую сторону снять дипломатическую неприкосновенность с сотрудника посольства, чтобы власти провели расследование, но получил отказ.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вскоре в качестве ответной меры из РФ будет выслан австрийский дипломат «схожего должностного уровня».

Лусине Баласян