ФСБ задержала 150 человек за незаконный оборот огнестрельного оружия

За февраль-март 2026 года ФСБ задержала 150 человек, причастных к незаконному обороту оружия в 41 субъекте России. Прекращена работа 41 подпольной мастерской по переделке оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что по адресам проживания задержанных нелегальных оружейников проведены следственные действия. Изъяты 364 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — четыре пулемета, семь гранатометов, 49 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 164 винтовки, карабина и ружья, 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ и более 31 тыс. патронов различного калибра.

Совместные мероприятия правоохранительных органов проводили в том числе в Москве, Донецкой и Луганской народных республиках, на Алтае, а также в Башкортостане, Бурятии, Ингушетии, Мордовии и других регионах России.