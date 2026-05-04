В Лакском районе Дагестана загорелись пять частных домов

Пожар произошел в одном из частных домов в селе Кунды в Лакском районе Дагестана. Огонь перекинулся еще на четыре жилых дома. По предварительным данным, причиной стал взрыв газового баллона, сообщили в администрации района.

В доме, где произошло возгорание, проживал один человек. Хозяин дома успел выбежать наружу, он не пострадал. Остальные четыре дома на момент ЧП были пусты, уточнили в администрации. Возгорание уже локализовали, его площадь не приводится. В зоне инцидента отключили электричество.