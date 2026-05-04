Ставропольские власти намерены ужесточить продажу энергетиков в соцобъектах

Молодежный парламент при Думе Ставропольского края внес законопроект о запрете продажи энергетических напитков в больницах, школах, вузах, детских садах, учреждениях культуры и спорта, на вокзалах, в аэропортах и гостиницах, а также в радиусе 100 метров от этих объектов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты краевого парламента получили документ после его обсуждения 3 апреля 2026 года на площадке молодежного парламента, где инициаторы подробно разобрали риски для здоровья населения. Они акцентируют внимание на подростках и молодежи, которые потребляют энергетики в объемах до 2–3 банок в день, что приводит к тахикардии, гипертонии и нарушениям сердечного ритма у 15–20% молодых людей по данным региональных исследований.

Авторы проекта считают, что федеральный запрет на продажу энергетиков лицам младше 18 лет, введенный с 1 марта 2025 года, не решает проблему полностью: подростки обходят ограничение, покупая напитки через старших или в неформальных точках. Новый закон закроет эти лазейки, запретив реализацию в наиболее уязвимых зонах — там, где собирается молодежь и пациенты с хроническими заболеваниями. По оценкам инициаторов, в Ставропольском крае ежегодно фиксируют до 5 тыс. случаев обращений подростков к врачам с симптомами, связанными с энергетиками, включая 300 госпитализаций по сердечно-сосудистым причинам.

Законопроект вводит жесткие штрафы за нарушения: граждан оштрафуют на 10–15 тыс. руб., должностных лиц — на 20–30 тыс., юридических лиц — на 30–50 тыс. руб. за первое нарушение, с удвоением сумм при повторных. Контроль поручат Роспотребнадзору, торговым инспекциям и администрациям муниципалитетов без дополнительных бюджетных ассигнований — используют существующие полномочия и мобильные группы. Инициаторы рассчитывают запустить нормы с 1 сентября 2026 года, синхронизировав с началом учебного года, чтобы сразу охватить школьников и студентов.

В 2025 году Госдума рассмотрела поправки к рекламе, обязывающие предупреждать о вреде при потреблении свыше 0,5 литра энергетиков в сутки, а в нескольких регионах ввели аналогичные территориальные запреты. На Ставрополье тема набирает обороты: в конце 2025 года производство энергетиков в крае упало на 25%, средний чек покупки вырос на 12%, что указывает на сокращение спроса среди молодежи. Депутаты подчеркивают социальный эффект — снижение случаев зависимости, которая формируется уже после 2–3 месяцев регулярного употребления, и профилактику психических расстройств, усугубляемых кофеином и таурином.

Инициаторы законопроекта уверены, что запрет затронет не более 5–7% точек продаж в крае, сосредоточенных в городах вроде Ставрополя, Пятигорска и Кисловодска. В итоге Дума Ставрополья рассмотрит проект на ближайшем заседании в мае 2026 года.

Станислав Маслаков