Кандидат на пост главы Дагестана Щукин ушел с должности председателя Верховного суда республики
Председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин ушел в почетную отставку. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда России.
«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации удовлетворила заявление Федора Щукина о прекращении его полномочий»,— уточнили в пресс-службе.
30 апреля президент России Владимир Путин заявил, что глава Дагестана Сергей Меликов, чьи полномочия истекают в сентябре, отправится в отставку. Председатель Народного собрания Заур Аскендеров предложил назначить на этот пост Федора Щукина. Глава государства поддержал его кандидатуру.
Господин Щукин — выпускник Нижегородского государственного университета. Работал в юридической сфере региона, дослужился до заместителя председателя Нижегородского областного суда. В 2024 году был назначен на пост председателя Верховного суда Дагестана.
