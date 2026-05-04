Axios: США не будут сопровождать суда во время операции в Ормузском проливе

Американские военнослужащие не будут сопровождать торговые суда при их выводе из Ормузского пролива, сообщили источники Axios. Вместо прямого сопровождения ВМС США планируют находиться в непосредственной близости от них для быстрого реагирования в случае угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент Дональд Трамп анонсировал «Проект Свобода» 3 мая. По его словам, Вашингтон попросили об этом многие страны мира. Центральное командование ВС США уточнило, что в операции будут задействованы эсминцы, авиация и около 15 тыс. военнослужащих. Глава иранской комиссии нацбезопасности Эбрахим Азизи говорил, что любое подобное вмешательство в судоходство в Ормузском проливе нарушит перемирие.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива — фактически заблокирован с начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ограничения продолжают действовать и на время перемирия, на которое стороны согласились для проведения переговоров.