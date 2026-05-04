В Большом Истоке остановили работу пищеблока в детсаду, где отравились дети

Сысертский районный суд на 30 суток приостановил работу пищеблока детского сада № 8 «Колосок» в поселке Большой Исток после вспышки острой кишечной инфекции среди воспитанников, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Дело рассматривалось в отношении юридического лица — МАОУ ОСШ № 30, к которому относится дошкольное учреждение.

Инцидент произошел в прошлом месяце: с 21 апреля за медицинской помощью обратились девять детей, у одного из них подтвержден ротавирусный энтерит.

Специалисты Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарных норм, ставшие причиной распространения инфекции. В пищеблоке обнаружены овощи с плесенью, отсутствует маркировка продуктов, не соблюдается температурный режим хранения, нарушена организация питьевого режима и отсутствует деревянный инвентарь для работы с тестом.

Также зафиксированы нарушения в вакцинации персонала, неправильное приготовление дезинфицирующих средств и неполное проведение противоэпидемических мероприятий у сотрудников садика.

В апреле в поселке Большой Исток была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся школы №30 и воспитанников детского сада №8. О симптомах сообщили не менее 17 учащихся школы и воспитанников детского сада, а также не менее восьми сотрудников учреждений образования. По предварительным данным, причиной заболеваний стала загрязненная водопроводная вода. Выяснилось, что скважина, снабжающая водой часть поселка, а также детский сад и школу, эксплуатируется с нарушением санитарных требований.

Ирина Пичурина