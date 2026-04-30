Число отравившихся в Большом Истоке достигло 25 человек

Прокуратура начала проверку после информации о массовом отравлении школьников и воспитанников детского сада в поселке Большой Исток (Свердловская область). Как сообщили в региональном ведомстве, с вечера 20 апреля о симптомах кишечной инфекции, в том числе рвоте и недомогании, сообщили не менее 17 учащихся школы и воспитанников детского сада, а также не менее 8 сотрудников учреждений образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Точное число заболевших уточняется. В ходе предварительной проверки было установлено, что скважина, обеспечивающая водоснабжение части поселка, эксплуатируется с нарушением санитарных норм.

«Сотрудниками Сысертской межрайонной прокуратуры будет дана правовая оценка исполнению администрацией муниципалитета требований законодательства об организации водоснабжения в населенном пункте. Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,— говорится в сообщении ведомства.

СУ СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). «Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, назначены экспертизы. Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причинённого их здоровью»,— сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным причиной вспышки кишечной инфекции могла стать водопроводная вода, не соответствующая гигиеническим нормативам по вирусологическим и бактериологическим показателям.