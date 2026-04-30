В Большом Истоке из-за инфекции в водопроводе массово отравились дети

В поселке Большой Исток (Свердловская область) зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся школы №30 и воспитанников детского сада №8. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидрасследование. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

По предварительным данным, причиной заболеваний стала водопроводная вода, не соответствующая гигиеническим нормативам по вирусологическим и бактериологическим показателям.

Выяснилось, что скважина, снабжающая водой часть поселка, а также детский сад и школу, эксплуатируется с нарушением санитарных требований. Ранее Роспотребнадзор подавал в суд иск о понуждении к разработке проекта зоны санитарной охраны источника и получению санитарно-эпидемиологического заключения. Суд требования удовлетворил.

Отмечается, что администрация Сысертского городского округа организует подвоз питьевой воды населению. Роспотребнадзор выдал предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий образовательным и медицинским организациям, МУП «ЖКХ Сысертское» и администрации округа. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла в екатеринбургской гимназии №116: у 22 учеников обнаружили сальмонеллез.

Полина Бабинцева