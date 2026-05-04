«Небольшие шансы на движение к лучшему остаются»

Россия возвращается в период очень жесткой конфронтации с Европой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, одна из причин такого положения дел — попытки Старого Света выстроить собственную оборонную стратегию без оглядки на США. Тем временем Киев так и не дал окончательного ответа относительно перемирия на время празднования 9 мая. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешняя ситуация в мире рискует пагубно сказаться на дальнейшем украинском урегулировании.

На очередной предпраздничной неделе, по идее, должна как-то проясниться дальнейшая судьба российско-украинских переговоров при посредничестве США. Вполне возможно, что в этот же промежуток времени произойдут подвижки и вокруг Ирана. России очень нужна определенность, поскольку впереди празднование Дня Победы 9 мая, парад и иные важные мероприятия. Киев пока не дал своего согласия на инициированное Москвой перемирие. Кремль отмечает, что ему согласие не нужно. Есть решение президента, и оно будет выполнено. Однако если все будет официально оформлено, так, как говорится, спокойнее.

Дональд Трамп, между тем, по-прежнему серьезно погружен в проблемы Ближнего Востока. Можно предположить, что Владимир Зеленский в итоге согласится — под давлением Вашингтона или без него. Скорее всего, украинская сторона пытается как можно дольше тянуть с ответом, дабы, что называется, поиграть на нервах. При этом возобновление войны в Персидском заливе, а такая вероятность сохраняется, сведет участие Америки в украинском урегулировании к абсолютному минимуму. Оно и так-то невелико, скажем так.

Теперь что касается дальнейших перспектив: мирное решение на сегодня по-прежнему не просматривается, несмотря на ставшие уже привычными слова главы Белого дома о том, что сделка уже где-то рядом. Владимир Путин ее давно бы заключил, если бы не сопротивление некоторых людей. О ком идет речь, не до конца понятно. Видимо, о европейцах, с которыми 47-й президент Соединенных Штатов рискует окончательно разругаться. Теоретически России это должно быть выгодно, однако это не значит, что Трамп немедленно станет «нашим». Это, в первую очередь, подтверждает тезис о том, что ему нынче совсем не до Украины.

В итоге логично было бы Москве отказаться от услуг посредников и говорить с Киевом напрямую. Или же найти другого посредника, но тогда есть риск, что Трамп, мягко говоря, неправильно поймет. Характер у него, как известно, непростой. Тем более что в последнее время из уст многих высокопоставленных американцев достаточно громко звучат заявления о том, что Россия помогает Ирану.

Что здесь можно сказать? В условиях, когда мировая турбулентность усиливается, рассчитывать на то, что Трамп надавит-таки на Зеленского и он примет все нужные для Москвы условия, едва ли возможно. К слову, до промежуточных выборов в Конгресс остается совсем немного времени. Так что все может еще поменяться, причем сильно. Между тем ко всему происходящему добавляется новый — так называемый футбольный фактор. В июне в США стартует чемпионат мира по этому виду спорта. Возникает очередной повод поставить многочисленные войны хотя бы на паузу. Вряд ли такое случится, но теоретически на это можно понадеяться. Как бы то ни было, некие небольшие шансы на движение к лучшему остаются. На это по традиции и понадеемся.

Дмитрий Дризе