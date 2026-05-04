В Алтайском крае не осталось подтопленных домов

В Алтайском крае подтоплены 80 приусадебных участков. Домов, подтопленных паводковыми водами, в регионе не осталось, следует из сводки МЧС.

За прошедшие сутки вода ушла с 18 приусадебных участков. Остаются затопленными один мост в Алейском районе, также зафиксированы подтопления в городе Заринске и пяти муниципальных районах — Алейском, Табунском, Тюменцевском, Каменском и Первомайском.

К середине апреля в Алтайском крае оказались подтоплены около 300 приусадебных участков и более 40 домов. Для разрушения ледовых заторов привлекали вертолет Ми-8, также проводили взрывные работы на участке реки Оби. Паводок вызвал проблемы еще в нескольких регионах Сибирского федерального округа.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Сибирские воды выходят на сушу».