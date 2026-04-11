В Алтайском крае подтопило около 300 приусадебных участков и более 40 домов

289 приусадебных участков, 44 дома и три участка автодорог оказались подтоплены из-за паводка в Алтайском крае. Больше всего — 32 дома — подтопило в селе Хабары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в мессенджере Max.

Для разрушения ледовых заторов привлекли вертолет МИ-8 Алтайских авиалиний. Кроме того, запланированы взрывные работы на одном участке реки Оби в районе села Сибирка Шелаболихинского района и на участке реки Чумыш в районе села Староперуново Тальменского района, уточнили в ведомстве.

Специалисты принимают меры по обеспечению населения водой, медикаментами и предметами первой необходимости. Сотрудники Роспотребнадзора работают на затопленных территориях и контролируют санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.

Наиболее сложная ситуация остается в Дагестане. В конце марта в республике прошли ливни, размывшие берега рек. 5 апреля началась вторая волна паводка. В тот же день прорвало плотину Геджухского водохранилища. Погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей. С 7 апреля в Дагестане действует режим ЧС. В городе затоплены еще более 700 жилых домов.