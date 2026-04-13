Сибирские воды выходят на сушу

Почти полторы сотни домов были подтоплены в Алтайском крае к утру 13 апреля. При этом подъем уровня воды в ряде рек на его территории продолжается. Паводок вызвал проблемы еще в ряде регионов Сибирского федерального округа. Но в Новосибирской и Томской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия его последствия не столь значительны.

Вопрос о том, на каком уровне остановится подъем воды, в апреле 2026 года стал актуальным для жителей нескольких сибирских регионов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вопрос о том, на каком уровне остановится подъем воды, в апреле 2026 года стал актуальным для жителей нескольких сибирских регионов

К утру 13 апреля в Алтайском крае было подтоплено 142 жилых дома, 306 приусадебных участков, два участка автодорог и низководный мост. Данные о ходе паводка приведены в очередной сводке регионального главного управления МЧС.

«Организована работа трех оперативных групп главного управления на территории Тальменского, Хабарского и Шелаболихинского районов, а также оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов по мониторингу складывающейся обстановки»,— отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», наиболее сложной оказалась гидрологическая ситуация в селе Хабары — административном центре Хабарского района. Власти муниципалитета 11 апреля проинформировали жителей о том, что из-за интенсивного таяния снега вода в реке Бурле поднялась до отметки 512 см при критическом уровне 397 см. «В подтопленных домовладениях проживает 173 человека, 62 пенсионера, 33 ребенка, один маломобильный гражданин. На подтопленных приусадебных участках проживает 390 человек»,— подсчитали в райадминистрации, отметив, что нуждающихся в местах в пунктах временного размещения (ПВР) пока нет.

По данным руководства Каменского района, с 12 по 13 апреля уровень воды в Оби около города Камень-на-Оби вырос на 93 см — до 669 см. Критическим там является уровень 700 см. На набережной будут возведены водоналивные дамбы для защиты от паводка городского парка культуры.

Паводок заставил принять меры и власти краевой столицы. 13 апреля на аппаратном совещании в мэрии Барнаула начальник муниципального управления по делам ГО и ЧС Андрей Нейман предупредил о том, что в черте города уровень воды в Оби растет. В минувшие выходные в связи с этим в микрорайоне Затон было ограничено движение транспорта по дороге на остров Шубинский.

«По 13 апреля продолжится подъем уровня воды в реке Бурла в районе райцентра Хабары. В период с 11 по 13 апреля на реке Кулунде в районе села Баево продолжится подъем воды с возможным подтоплением прибрежной части Баево. Возможно достижение опасных отметок, подтопление прибрежных районов, населенных пунктов»,— говорится в прогнозе развития ситуации краевого главка МЧС.

В бассейне Оби, вызванные паводком подтопления зафиксированы также в Новосибирской и Томской областях. «В 10 населенных пунктах и 15 садоводческих некоммерческих товариществах на сегодня остаются подтопленными 54 дачных дома, 535 приусадебных участков, пять участков автодорог, подтопленных жилых домов нет, также подтоплено два автомобильных моста»,— рассказал 13 апреля на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова начальник главного управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. Подъем уровня воды в местных реках, в частности, прервал автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами (в Болотнинском и Тогучинском районах).

«Уровень воды на гидростворе Томи снижается, минус 169 см за сутки, динамика за ночь — минус 17. На водопосте прибавка за ночь — плюс 20 см»,— сообщила, в свою очередь, в понедельник пресс-служба мэрии Томска.

По данным главного управления МЧС по Томской области, в районе Лагерного сада в областной столице Томь поднялась до 709 см при опасной отметке 890 см, а в районе речного вокзала — до 727 см при опасной отметке 750 см.

В Томском районе в эпицентре паводка оказалась деревня Черная речка. Там к утру 13 апреля было подтоплено 25 жилых домов и 222 приусадебных участка. Семь человек пришлось разместить в ПВР. В воскресенье райадминистрация сообщила о стабилизации ситуации, но в понедельник жителей деревни Петрово предупредили о переливе дороги у моста через реку Бурундук с глубиной перелива до полуметра.

В бассейне Енисея режим чрезвычайной ситуации был введен 11 апреля в городе Абазе в Хакасии. Там воды Абакана к концу прошлой недели залили около 240 участков в двух дачных поселках, власти и спасатели эвакуировали пять человек.

«Вскрытие реки Абакан в районе города Абазы и села Белый Яр (Алтайский район) сопровождается затором льда. В районе Абазы затопление пониженных участков местности, садоводческих участков сохранится до разрушения затора.

В районе Белого Яра возможно затопление пониженных участков местности, приусадебных участков»,— прогнозируют развитие ситуации в республиканском филиале ФГБУ «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В соседнем Красноярском крае подтопления сохраняются в трех муниципальных образованиях: Красноярске, Балахтинско-Новоселовском и Енисейском муниципальных округах. «Развитие весеннего половодья с подъемом уровней воды на 0,1-0,4 м продолжается на реке Чулым на участке село Казанка — село Новобирилюссы. На реке Чулым у села Красный Завод фактический уровень воды на 8:00 13 апреля составил 638 см (опасная отметка — 630 см). Рост уровня воды продолжится»,— отметили в краевом главном управлении МЧС.

Валерий Лавский