Гендиректор «Красмаша» Гаврилов арестован по подозрению в растрате

Гендиректор оборонного завода «Красмаш» Александр Гаврилов арестован по подозрению в растрате. Об этом сообщил источник «РИА Новости».

Гендиректор «Красмаш» Александр Гаврилов

Фото: Красноярское региональное отделение «Союз Машиностроителей России»

«Есть информация, что в конце апреля он взят под стражу по делу о растрате. Находится в СИЗО Красноярска»,— рассказал собеседник агентства.

При этом, по словам депутата красноярского горсовета Ивана Петрова, господин Гаврилов проходит по делу о получении взятки в 3 млн руб. Сотрудники предприятия, уточнил он, сообщили о том, что на заводе уже две недели работают следователи.

АО «Красноярский машиностроительный завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, входит в «Роскосмос», дочерняя структура АО «ГРЦ Макеева». На заводе производят стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат».

Александр Гаврилов возглавил предприятие в августе 2018 года. До этого, с 2005 года, занимал в «Красмаше» различные руководящие должности.