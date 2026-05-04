Средняя зарплата в Петербурге превысила 125 тысяч рублей

Средняя начисленная заработная плата в Санкт-Петербурге по итогам февраля 2026 года превысила 125 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помимо города на Неве зарплаты выше этой отметки зафиксированы в Якутии, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае, Мурманской и Сахалинской областях. Более 150 тысяч рублей в среднем получали жители Москвы, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как отмечают аналитики, средняя начисленная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии, а также доходы работников с наиболее высокими окладами.

«Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня»,— говорится в исследовании.

Матвей Николаев