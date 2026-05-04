Продажи российских производителей шин снизились почти на 20%

В первом квартале продажи легковых шин в России остались на уровне прошлого года, возможно небольшое снижение в пределах 2%, следует из опроса «Ъ» среди крупных производителей. Источник «Ъ» сообщил, что продажи российских производителей, вероятно, совокупно снизились примерно на 20%, но рост импортных продаж — около 25% — заместил этот объем.

Основные поставщики легковых шин в Россию — Китай и Южная Корея, хотя в большей степени импорт идет именно из КНР. В структуре поставок шинной продукции на эту страну приходится около 70%. Импорт легковых шин из Китая в первом квартале в штуках вырос на 53%, до 6,44 млн шин, а в деньгах — на 27%, до $154,28 млн, согласно данным Главного таможенного управления КНР.

Российские производители шин не раскрыли «Ъ» информацию по собственным продажам. В «Кордианте» сообщили, что реализация в адрес дистрибуторов по итогам первого квартала велась на уровне плановых значений: отклонение год к году — менее 10%. В Ikon Tyres фиксируют снижение спроса по всем трем брендам, представленным в России: премиальному и среднему Ikon и бюджетным Attar и Bars.

