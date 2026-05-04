Стали известны все участники второго раунда play-off НБА

«Кливленд Кавальерс» со счетом 114:102 обыграл «Торонто Рапторс» в решающем седьмом матче серии первого раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации. Он выиграл противостояние со счетом 4:3 и стал последним четвертьфиналистом турнира.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Торонто» Скотти Барнс, набравший 24 очка. У «Кливленда» продуктивнее других был центровой Джарретт Аллен. Он записал на свой счет дабл-дабл из 22 очков и 19 подборов.

Следующим соперником «Кливленда» станет «Детройт Пистонс». Другие четвертьфинальные пары уже были известны: «Нью-Йорк Никс» сыграет с «Филадельфия Севенти Сиксерс», лучшая команда регулярного чемпионата и победитель прошлогоднего play-off «Оклахома-Сити Тандер» сойдется с «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сан-Антонио Сперс» встретится с «Миннесота Тимбервулвз». Матчи второго раунда стартуют в ночь на 5 мая по московскому времени.

Арнольд Кабанов