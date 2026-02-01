Раскрыта сумма изъятого у экс-главы ГАИ Челябинска имущества

Прокуратура Челябинской области раскрыла, на какую сумму было изъято имущество у бывшего начальника отдела Госавтоинспекции по Челябинску Александра Гайде. В доход государства суд обратил движимое и недвижимое имущество стоимостью 16 млн руб.

Решение вынес Центральный районный суд Челябинска 30 января. У Александра Гайде были изъяты три легковых и три грузовых автомобиля, коттедж и земельный участок. Причиной стала проверка надзорного ведомства и УФСБ России по региону. Выяснилось, что экс-полицейский использовал свое положение и деловые связи для обогащения. Он регистрировал имущество на близких родственников, от имени одного из них вел бизнес.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, иск прокуратуры Челябинской области к Александру Гайде поступил в суд в июне 2025 года. Кроме экс-начальника ГАИ города, ответчиками являлись его отец Владимир Гайде и дочь Виктория Гайде.

В мае 2025 года Александра Гайде, возглавлявшего ГАИ города в 2022-2024 годах, задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области по делу о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018–2023 годах Александр Гайде получил от совладельца ООО «Капиталстрой» Ромика Варданяна автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, стройматериалы и бытовую технику. Взамен полицейский покрывал подрядчика и игнорировал нарушения с его стороны при эксплуатации грузовиков, считает следствие.