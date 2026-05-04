Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Миланский «Интер» со счетом 2:0 на своем поле обыграл «Парму» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. После этой победы он стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Наполи» и выиграл турнир за три тура до конца.

В воскресной встрече у «Интера» отличились Маркюс Тюрам и Генрих Мхитарян. Команда в 21-й раз выиграла титул чемпиона Италии. Больше трофеев только у туринского «Ювентуса» — 36.

На счету «Интера» 82 очка. Идущий следом «Наполи» набрал 70 очков в 35 турах. В четверке также располагаются «Милан» (67) и «Ювентус» (65).

Арнольд Кабанов