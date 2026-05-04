Сотрудницу иркутского вуза задержали за организацию незаконной миграции

В отношении сотрудницы одного из вузов Иркутской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, фигурантка дела отвечала за организацию учебной деятельности иностранных студентов. Следователи установили, что она, зная о том, что иностранцы не обучаются в институте, сохраняла за ними статус студентов.

Для этого сотрудница вуза обеспечивала фиктивную сдачу ими зачетов и экзаменов, не инициировала их отчисление, выселение из общежитий вуза, а также снятие с миграционного учета. В ходе рейда в общежитиях учебного заведения правоохранители доставили в отдел около 300 мигрантов. Часть из них привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

