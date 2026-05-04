Гладков продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что продлил отпуск на две недели. Сделать это ему порекомендовали врачи, написал он в Telegram. Подробностей о состоянии своего здоровья господин Гладков не привел, и с чем именно связана рекомендация, неизвестно.

Ранее «Ведомости» сообщали, что белгородский губернатор может стать послом в Абхазии. Источник «Ъ» в администрации президента подтверждает, что господин Гладков с «высокой вероятностью» перейдет на эту должность.

Вячеслав Гладков объявил об уходе в двухнедельный отпуск 16 апреля. Обязанности губернатора выполняет его заместитель — руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.

Господин Гладков ушел отдыхать во время обсуждения его возможной досрочной отставки, о которой сообщали собеседники «Ъ» в администрации президента, а также источники «Ведомостей» и РБК. Губернатор возглавляет Белгородскую область с ноября 2020 года.

