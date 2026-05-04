«Монреаль» стал последним четвертьфиналистом Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» в гостях обыграл «Тампа-Бей Лайтнинг» в решающем седьмом матче серии первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Итоговый счет встречи — 2:1, счет противостояния — 4:3.

«Монреаль» открыл счет в конце первого периода: Ник Сузуки подставил клюшку под бросок Кейдена Гуле от синей линии, а прежде чем влететь в сетку, шайба срикошетила еще и от конька одного из игроков «Тампы». Во втором периоде команда из штата Флорида реализовала большинство: восстановил равенство Доминик Джеймс. В заключительной 20-минутке «Монреаль» добился победы: гол на выход в следующий круг на счету Алекса Ньюхука. Он поразил цель с отрицательного угла.

Примечательно, что за весь матч в створ ворот «Тампы» было нанесено всего девять бросков. Ранее в play-off НХЛ команды, угрожавшие воротам соперника настолько редко, не побеждали.

Соперником «Монреаля» по второму раунду Кубка Стэнли станет «Буффало Сейбрс» (он ранее со счетом 4:2 в серии оказался сильнее «Бостон Брюинс»). Противостояние стартует в ночь на 7 мая по московскому времени.

Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары. «Каролина Харрикейнс» уже открыл счет в серии против «Филадельфия Флайерс», а «Колорадо Эвеланш» выиграл стартовый матч у «Миннесота Уайлд». Серия «Вегас Голден Найтс»—«Анахайм Дакс» откроется 5 мая.

Арнольд Кабанов