На подлете к Москве сбили два беспилотника

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы, написал он в Telegram. В каком районе упали беспилотники, не уточняется.

Вскоре после сообщения мэра Росавиация объявила о вводе временных ограничений в аэропортах Домодедово и Внуково. Они принимают и выпускают самолеты только по согласованию с «соответствующими органами».

Сегодня ночью один беспилотник влетел в здание на улице Мосфильмовской на западе столицы. Люди не пострадали, сообщал господин Собянин.