Лидер «Непокоренной Франции» Меланшон объявил об участии в президентских выборах

Глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон официально подтвердил планы участвовать в президентских выборах в 2027 году. Такое заявление он сделал в интервью французскому телеканалу TF1. На предыдущих выборах господин Меланшон занял третье место.

«Да, я кандидат, — сообщил лидер “Непокоренной Франции”. — У нас все уже решено — есть команда, программа и один кандидат». По его словам, такое решение продиктовали «контекст и срочность ситуации». Свою команду господин Меланшон назвал «лицами будущего правительства».

Cвоим главным соперником политик назвал кандидата от правой партии «Национальное объединение». Им может стать как лидер партии Жордан Барделла, так и глава парламентской фракции Марин Ле Пен.

Во время интервью Жан-Люк Меланшон призвал к «созданию единого фронта» с Испанией против американо-израильской операции в Иране. Он отметил, что «мир не хочет этой войны» и назвал США и Израиль «бумажными тиграми». Глава «Непокоренной Франции» также призвал заморозить в стране цены на топливо на фоне энергетического кризиса.

74-летний политик баллотировался на пост президента в 2012, 2017 и 2022 годах. В последний раз он набрал 22% голосов, уступив действующему президенту Эмманюэлю Макрону и Марин Ле Пен.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Согласно конституции Франции, Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться на третий президентский срок. Место представителя правоцентристского лагеря могут занять Эдуар Филипп или Габриэль Атталь. Они оба в разное время занимали пост премьер-министра в правительствах господина Макрона.