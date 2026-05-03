Итальянская тройка

Кими Антонелли стал победителем Гран-при Майами, состоявшегося 3 мая. Для гонщика Mercedes это уже третий выигранный этап подряд. Победная серия позволила 19-летнему итальянцу оторваться в общем зачете от ближайшего преследователя, напарника по «конюшне» Джорджа Рассела на 20 очков. Вторым гонку во Флориде завершил действующий чемпион мира Ландо Норрис. Третьим был еще один гонщик McLaren Оскар Пиастри.

Кими Антонелли после победы на Гран-при Майами

Гран-при Майами этого года можно отнести к числу событий, предвкушение которых будоражит заметно сильнее чем собственно действо. Тут свою роль сыграло, во-первых, то, что в чемпионате не было гонок больше месяца. Из-за отмены двух ближневосточных этапов случился незапланированный перерыв. Команды им воспользовались чтобы доработать машины, так что по мнению многих специалистов в Майами чемпионат должен был начаться в некотором роде заново. Ведь не понятно было какой окажется расстановка сил после паузы.

Во-вторых, много внимания к себе привлекла погода в Майами. Синоптики запугали всех сообщениями о надвигающихся ливнях с грозами. Ничего вроде бы особенного, но в Майами специфические правила организации массовых мероприятий на открытом воздухе. В грозу их проводить нельзя. А те, что уже начались нужно немедленно прекратить после первого же раската грома. Возобновить состязания можно не раньше чем через 30 минут после последнего раската грома.

В результате боссы «Формулы-1» решили не рисковать и перенесли гонку на три часа раньше запланированного изначально времени. Но и это не остановило поток разговоров о том, что дождь будет. Многие из гонщиков только и рассуждали о том, что ждут дождевого этапа и всех трудностей и особенностей с таковым сопряженных.

Дождя не было. Вообще. Ни капли. В иной ситуации об этом можно было бы и пожалеть.

Все-таки вмешательство стихии в гоночный процесс нередко делает его куда более увлекательным для публики. Но тут и без дождя получилось вполне качественное шоу.

Не чета тому, что гонщики показали во время субботнего спринта, где, если не считать провала на старте Кими Антонелли, не случилось ничего примечательного (выиграл спринт, кстати, действующий чемпион мира Ландо Норрис).

Оно, это шоу, наверняка могло бы получиться и более забористым, если бы Макс Ферстаппен не набедокурил уже на старте. Голландец, после бледных гонок в начале сезона, вдруг выдал в квалификации второе место, признавшись потом, что в Red Bull действительно здорово улучшили машину. И тут же пошли разговоры о том, что Ферстаппен вернулся. Его поклонникам, вероятно, так и виделось как он обходит прямо со старта зазевавшегося Антонелли и мчится к победе. Расчет, кстати, не лишенный оснований: у итальянца действительно огромные проблемы со стартами. Реагирует на огни он ничуть не хуже других, но все равно делает что-то не так. В итоге его Mercedes уже очень вяло вступает в работу.

Так было и в этот раз. Итальянец старт провел средненько. Ферстаппен тоже отработал неидеально. Но все же получше и вполне мог оказаться лидером гонки. Однако в борьбе с прыгнувшим вперед Шарлем Леклером допустил ошибку и его машину развернуло. В гонке он остался, но откатился в конец первой десятки. Было понятно, что из претендентов на победу его можно вычеркивать. Гонку, забегая вперед, он все равно провел хорошую. За то как яростно от протискивался сквозь пелотон и то, что добрался даже до пятого места, болельщики даже признали его гонщиком дня. Но четырехкратному чемпиону мира от этого явно не легче.

А впереди развернулась борьба между Леклером и Антонелли. Плюс где-то совсем близко окапался Норрис, которому из боксов велели не спешить и дать гонщикам Mercedes и Ferrari поиграть в догонялки. Он и ждал. А потом взял и сам вышел в лидеры. Однако в отличие от субботнего спринта в этот раз британцу лидерство удержать было не суждено.

После гонки Норрис говорил, что вообще-то должен был побеждать, но все, дескать, решила тактика пит-стопов, оказавшаяся более эффективной у Mercedes.

Не совсем понятно, что британец имел ввиду, учитывая, что после пит-стопов он оставался впереди Антонелли и итальянец обогнал его не в боксах, а на трассе. Но как бы ни было, а вернуть себе лидерство Норрис уже не сумел. В какой-то момент даже стало казаться, что он и не собирается этого делать. Но скорее, все-таки, просто не мог. Потом он отмечал, что машину чуточку не хватало темпа.

А вот Mercedes Антонелли темпа хватало. И гонку он выиграл. Третью подряд. Норис – второй, еще один гонщик McLaren Оскар Пиастри – третий. Австралиец вырвал место на подиуме уже под самый конец заезда, обогнав Леклера. Тот в итоге еще и ошибся, повредил подвеску, пропустил вперед еще и Джорджа Рассела (на такой же как у Антонелли машине он был вовсе не так убедителен) и Ферстаппена. А уже после гонки Леклеру, за то, что он, добираясь на поврежденной машине до финиша, срезал углы, выписали штраф в 20 секунд. Так что в итоговой классификации он опустился на 8-е место.

После американской гонки на счету Антонелли набралось уже 100 очков. На 20 больше, чем у идущего вторым Рассела. Вполне солидный после всего четырех гонок отрыв. Третье место занимает Леклер – 63 очка. Чемпионат, что интересно, снова уходит на перерыв. Следующая гонка состоится только через три недели в Канаде. Так что у команд опять появится время для работы над ошибками.

Александр Петров