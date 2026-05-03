«Краснодар» пережил отмену

За два тура до окончания чемпионата России лидирующий в нем «Краснодар» сохранил минимальный, в одно очко, отрыв от борющегося с ним за золото «Зенита». Сберечь его краснодарцам позволила очень трудная победа в выездном матче 3 мая против «Акрона». Они одолели тольяттинцев со счетом 1:0 благодаря голу, забитому во втором тайме Джоном Кордобой.

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Джон Кордоба (в белой форме), забив свой уже 16-й гол в нынешнем чемпионате России, принес «Краснодару» очень важную победу над «Акроном»

В последнее время «Краснодар» приучил к тому, что бесценные для «золотой гонки» против «Зенита» очки не загребает весело широкой лопатой, а выгрызает и вымучивает. И в этом смысле матч с «Акроном» из тренда нисколько не выпадал. Человек, не знающий, что собой представляет таблица чемпионата и современная российская футбольная иерархия в принципе, полтайма вообще ни за что бы не разглядел в краснодарцах фаворитов.

«Акрон» отрезками выглядел даже куда четче понимающим, что делать, чтобы доставить сопернику проблемы.

Да вот, например, можно запустить по флангу, как гончую за добычей, Беншимола. Его резвости вполне хватит, чтобы притащить мяч к штрафной и заставить напрягаться краснодарских защитников. Просто, но довольно эффективно.

«Краснодару», чтобы прочно завладеть хотя бы территорией и мячом, понадобилось больше двадцати минут. Но и после того, как он ими завладел, интрига никуда не делась. Краснодарская атака скрипела и никак не могла нащупать хотя бы один более или менее надежный способ создать что-то по-настоящему привлекательное вблизи тольяттинских ворот.

Джон Кордоба, даже сменив бутсы, все равно вяз в чужих ногах, словно в топком болоте.

А контратаки «Акрона» никуда не делись. На излете первого тайма были такие его навесы и забросы, когда сердца тех, кто в борьбе за чемпионский титул переживает за «Зенит», обыгравший в этом туре — 3:1 — ЦСКА, должны были забиться в сладостном предвкушении. Эх, тут бы рикошетик поудачнее, отскок поудобнее — и «Краснодару» никак от беды не увернуться. Смотрите, Артем Дзюба же готов уже был стрелять на убой. Но нет, беда чемпиона обходила стороной.

А в начале второго тайма он, казалось, нашел внезапно и свое счастье. Никита Кривцов, стоя левее штрафной, выдержал какую-то иезуитскую паузу, будто загипнотизировав всех тольяттинцев и дождавшись, пока они находились в ступоре, рывка принявшего мяч от партнера Лукаса Оласы. Дальше были прострел Оласы в центр на, конечно, все прочувствовавшего Джона Кордобу и гол, к которому, казалось, никак не придраться. Однако включилась VAR, а судья Евгений Буланов вынес такой вердикт, что точно надолго врежется в память любому, кто неравнодушен к «Краснодару». Отменил он забитый мяч, обратив внимание на схватку, которую, выбираясь на передовую, Кордоба вел с Маратом Бокоевым. Со стороны ничего экстраординарного в ней разглядеть было нельзя: прихватывали друг друга, как это часто бывает в футболе, но не так чтобы явно…

Впрочем, «Краснодар», переварив это ЧП, тольяттинские ворота вскоре все же распечатал. Шикарно сыграл Эдуард Сперцян, который, когда ему достался отбитый тольяттинцами подальше мяч, не задумавшись ни на мгновение, в стиле топовых плеймейкеров удивительно метко отправил его на разогнавшегося Джона Кордобу. В этой ситуации страшный краснодарский бомбардир уже не подарил и малейших причин сомневаться в легитимности своего классного удара, прошившего голкипера Виталия Гудиева.

«Краснодар» победил, сохранив минимальный, в очко, отрыв от «Зенита», который является поводом посмаковать расклад на финише чемпионата и особенно внимательно поизучать, с кем в двух его заключительных турах играть участникам «золотой гонки».

У «Краснодара» календарь, кажется, слегка посложнее — прежде всего из-за выезда в ближайшем туре на матч с московским «Динамо», застрявшим в серединке таблицы, но все-таки, видимо, жутко опасным. После этого будет домашний матч против борющегося за выживание «Оренбурга». «Зениту» предстоит сыграть на своем поле с «Сочи», который занимает самую нижнюю строчку в классификации, хотя весной и добавил, а также на чужом с «Ростовом». Велика вероятность, что тот к этой встрече обеспечит себе место в премьер-лиге в очередном сезоне и лишится какой-либо внятной турнирной мотивации.

Алексей Доспехов