На подлете к Москве сбили седьмой с ночи беспилотник

Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в Telegram. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Как сообщили в Росавиации, в аэропорту Внуково около 16:20 ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Рейсы прибывают и отправляются по согласованию с госведомствами.

О ликвидации трех беспилотников Сергей Собянин сообщал утром — в 10:00, 10:17, а также в 11:23. Всего с ночи число сбитых на подлете к столице дронов достигло семи.