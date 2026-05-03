На подлете к Москве сбили четвертый за день беспилотник

На подлете к Москве силы ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Всего на подлете к Москве с начала суток сбилли четыре БПЛА. О первом дроне господин Собянин написал в 0:28 мск, о втором — в 3:22 мск. Во Внуково введены временные ограничения — столичный аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

За 2 мая на подлете к Москве сбили девять БПЛА. Над Московской областью уничтожили шесть дронов. При падении обломков одного из сбитых беспилотников погиб мужчина.