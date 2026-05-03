«Ак Барс» отбарабанил серию с «Металлургом»

В play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги определился первый финалист. «Ак Барс» одолел «Металлург» в овертайме 4:3 и выиграл серию — 4:1. Решающий гол забил Александр Барабанов. В другом полуфинале ближе к победе «Авангард», который ведет 3:2 в противостоянии с «Локомотивом».

Артем Галимов («Ак Барс») и вратарь «Металлурга» Илья Набоков в матче полуфинала Кубка Гагарина

Фото: Павел Лебедев / РИА Новости Артем Галимов («Ак Барс») и вратарь «Металлурга» Илья Набоков в матче полуфинала Кубка Гагарина

Потерпев два поражения в Казани с одинаковым счетом 4:1, «Металлург» оказался на грани провала в полуфинальной серии с «Ак Барсом», которая изначально предполагала все-таки более упорный характер.

Победитель регулярного чемпионата никак не мог подстроиться под силовой хоккей подопечных Анвара Гатиятулина, которые и в пятом матче сразу постарались оказать максимально жесткое давление на магнитогорцев.

Уже на четвертой минуте стартовый натиск гостей привел к тому, что Дмитрий Кателевский отобрал шайбу у голкипера «Магнитки» Ильи Набокова, уехавшего за ворота, и выложил ее на пятак Алексею Пустозерову, а тому оставалось только попасть в пустой створ.

Хозяевам удалось быстро исправить ошибку вратаря благодаря удалению нападающего казанцев Ильи Сафонова, которое реализовал защитник Валерий Орехов кистевым броском со средней дистанции. Они даже могли развить успех, но Тимур Билялов на последнем рубеже подтащил «Ак Барс», а потом Артем Галимов наказал «сталеваров» за невнимательность в обороне и прошил Набокова после передачи Александра Барабанова на абсолютно свободный пятак. «Металлург» и на этот гол отреагировал серией острых атак и сравнял бы счет, если бы не великолепный Билялов. В первом периоде голкипер «барсов» совершил несколько запоминающихся сейвов и сохранил минимальное преимущество для своей команды.

Во второй двадцатиминутке снова больше атаковали хозяева, а Билялов был самой заметной фигурой на площадке. Но в целом гости контролировали ситуацию и грамотно играли по результату, отвечая опасными контрвыпадами. В одном из эпизодов Александр Хмелевски с Нейтаном Тоддом очутились даже вдвоем наедине с Набоковым и перемудрили, решив раздергать вратаря. А еще он спас «Металлург» после теннисного удара Тодда по летящей шайбе, которую набросил на пятак Кирилл Семенов. Постепенно «Ак Барс» так засушил игру, что и Билялов остался без серьезной работы. После 40 минут магнитогорцы более чем в два раза перебросали казанский клуб (29:12), однако этот перевес не отражался на табло.

Надежды команды Андрея Разина на продолжение серии все же материализовались в третьем периоде, когда отличился Никита Михайлис. Причем сначала он каким-то магическим образом не закинул шайбу в пустые ворота, но не раскис и затем использовал куда более сложный момент, поразив верхний угол с ползоны. Вскоре у «Металлурга» было еще большинство, но гости выстояли, а на 51-й минуте убежали «два в одного», и Дмитрий Яшкин с передачи Григория Денисенко вывел их вперед. Положение хозяев стало критическим, а попытки организовать спасительный штурм разбивались о надежную игру «Ак Барса». И все-таки на 59-й минуте нестандартный ход первой пары защитников «Магнитки» завершился голом, когда Орехов приехал к воротам и замкнул чудо-пас Робина Пресса.

Основное время матча закончилось вничью — 3:3, но на последних секундах судьи удалили Егора Коробкина после столкновения с Биляловым, и овертайм начался с большинства казанцев. Благодаря Набокову магнитогорцы отбились, и дальше он держал их в игре. При этом Сергей Толчинский упустил такой момент, что даже Разин схватился за голову.

Но на 70-й минуте Александр Барабанов закрыл серию. Нападающий «Ак Барса» просто взял шайбу, завез ее в чужую зону, прошмыгнув мимо двух оппонентов, и бросил.

«Ак Барс» победил 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина. Его соперник определится в противостоянии «Авангарда» с «Локомотивом». Там перед шестой встречей, которая состоится 4 мая в Омске, 3:2 ведут «ястребы».

Александр Ильин