Министру нацбезопасности Израиля подарили торт с виселицей на день рождения

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил на свое пятидесятилетие торты, украшенные изображением виселиц, сообщает The Times of Israel. Подарок отсылает к спорному закону о смертной казни для террористов, принятому в марте этого года.

Один из тортов подарила Итамару Бен-Гвиру его супруга, отмечает издание. Второй торт также был украшен двумя пистолетами, направленными на карту Израиля, которая включает территории сектора Газа и Западного берега. Как сообщает The Times of Israel, они символизируют политику по смягчению правил ношения огнестрельного оружия, которую проводит министр.

В праздничном мероприятии приняли участие высокопоставленные полицейские. Как отметили в издании, список гостей вызвал критику со стороны оппозиции, поскольку Итамара Бен-Гвира обвиняют в неправомерном влиянии на правоохранительные органы. Ранее противники министра подали петицию в Верховный суд с требованием его отставки.

30 марта парламент Израиля (Кнессет) принял закон о введении смертной казни для террористов. По нему лица, осужденные военными судами за терроризм, должны быть казнены через повешение в течение 90 дней. Инициативу внесла партия «Еврейская сила» во главе с Итамаром Бен-Гвиром, ее поддержали 62 из 120 депутатов. Законопроект раскритиковала оппозиция, правительства нескольких стран ЕС, а также Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.