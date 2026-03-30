В Израиле разрешили казнить террористов

Парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Об этом сообщил министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир.

«Свершилась история! Мы обещали — мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль»,— написал господин Бен-Гвир в соцсети X.

Возглавляемая министром ультраправая партия «Еврейская сила» внесла этот проект на рассмотрение парламента. По информации телерадиокомпании Kan, приводить приговор в исполнение будут через повешение.

Всего проект поддержали 62 из 120 членов Кнессета. За принятие закона выступил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В израильской оппозиции сочли инициативу позором и нарушением международного права.