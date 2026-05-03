Генпрокурор Пирро заявила о вменяемости обвиняемого в покушении на Трампа

Генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро заявила, что Коул Томас Аллен, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа, не страдает психическими расстройствами. Во время эфира на CNN она подчеркнула, что обвиняемый «далеко не безумен».

«Действительно ли он хотел убить президента? Могу сказать, что мы сможем доказать это вне всякого сомнения,— сказала госпожа Пирро (цитата по Politico). — Единственный вопрос, который может возникнуть у людей: не сошел ли он с ума? Он далеко не безумен. Он гениален. У него есть степень магистра. Он работал в лаборатории реактивного движения NASA. Это человек, у которого не было психотического срыва».

Стрельба произошла ночью 26 апреля в банкетном зале отеля Washington Hilton. Коул Аллен — 31-летний учитель, забронировавший номер в отеле, — выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал, его задержали на месте. Сам Дональд Трамп позже предположил, что нападение не было связано с операцией США против Ирана. 27 апреля Коулу Аллену предъявили обвинение в покушении на президента.